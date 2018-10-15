وزير الطاقة الروسي يلتقي وزير النفط الإيراني

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أجرى لقاء مع وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة.

موسكو — سبوتنيك. وأفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الطاقة الروسي ووزير النفط الإيراني، بحثا التعاون بين روسيا وإيران في مجمع الوقود والطاقة، وإمكانية مواصلة تسوية إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+.

وأشار ألكسندر نوفاك إلى أن روسيا وإيران على اتصال دائم، مما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في جميع جوانب التجارة والعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك في قطاع الطاقة".

وجاء في بيان الوزارة "بحث الوزيران التعاون الثنائي بين روسيا وإيران في قطاعي الوقود والطاقة، والوضع في سوق النفط العالمية وإمكانية تسوية الإنتاج في المستقبل بموجب اتفاقية أوبك +.