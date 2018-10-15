تسجيل
01:51 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    مظاهرات في ماغاس، إنغوشيا

    السلطات الإنغوشية تؤكد استعدادها للحوار مع المشاركين في مظاهرات ماغاس

    © Sputnik . Maxim Blinov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن مستشار رئيس جمهورية إنغوشيا، أرتيوم بيريخريست، اليوم الاثنين، ان سلطات البلاد مستعدة لإجراء حوار مع ممثلي المتظاهرين في العاصمة، الذين يؤيدون إلغاء الاتفاق على الحدود مع الشيشان.

    نالتشيك — سبوتنيك. وقال بيريخريست، لوكالة "سبوتنيك":

    "اقترح يفكوروف "رئيس البلاد، يونس بيك يفكوروف"، منذ اليوم الأول أن يضع المتظاهرون في ماغاس قائمة بأسماء الأشخاص الراغبين بلقائه لمناقشة جميع القضايا ذات الأهمية ولكن لم يحظ العرض بأي استجابة. ومع ذلك، فإن سلطات الجمهورية ما زالت منفتحة على الحوار وتأمل من المشاركين في المظاهرات أن يحددوا أسماء من هم على استعداد لحضور مثل هذا الاجتماع".

    وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ظهرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي وفي قنوات "التليغرام" بالإشارة إلى المشاركين في المظاهرات، تفيد بانهم على استعداد للقاء رئيس إنغوشيا ، يونس بك يفكوروف، على منصة محايدة.

    يذكر أنه في يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر، وافق برلمانا الشيشان وانغوشيا علي اتفاقيه حدودية بين الجمهوريتين. وفي الوقت نفسه، ذكرت المحكمة الدستورية في أنغوشيا أنه لا يمكن الموافقة على الاتفاق إلا وفق نتائج استفتاء. وبدأت المظاهرات الاحتجاجية في الجمهورية، وتجمع حوالي ألفي شخص في ساحة "ساغلاسية" في ماغاس. ويعزي المحتجون استياءهم إلى حد كبير، إلى أن حوالي 17 ألف هكتار تم نقلها بموجب الاتفاق إلى الشيشان، يعتبر الإنغوش بأنها ملكهم.

    هذا ووقع الرئيسان الإنغوشي، يونس بيك يفكوروف، والشيشاني، رمضان قديروف، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقاً حول ترسيم الحدود الإدارية بين الإقليمين والذي ينص على تبادل متعادل للأراضي. ووافق برلمانا الشيشان وإنغوشيا على اتفاقية الحدود. وفي الوقت نفسه ، صرحت المحكمة الدستورية الإنغوشيه أنه لا يمكن الموافقة على الاتفاق إلا من خلال نتائج الاستفتاء.

    وصول كتيبة الشرطة العسكرية الروسية إلى محج قلعة قادمة من سوريا
    © Sputnik . Musa Salgereev
    عودة كتيبة الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية من سوريا بعد أداء مهامها
    ووفقاً للمحكمة، فإن مشروع القانون قيد النظر لا يخضع للنظر فيه من قبل مجلس الشعب في إنغوشيا. وبدأت الاحتجاجات على رغبة سلطات جمهورية إنغوشيا توقيع اتفاقية مع جمهورية الشيشان حول ترسيم الحدود مؤكدين أن جمهورية الشيشان في هذه الحالة ستحصل على جزء من أراضي جمهورية إنغوشيا.

    وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح يوم 26 أيلول/سبتمبر، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مطلع على ما يجري في جمهورية إنغوشيا الروسية، حيث يسود هناك "بعض التوتر الداخلي".

    ويذكر أن مسألة ترسيم الحدود الإدارية بين جمهوريتي الشيشان وإنغوشيا، ظهرت منذ بداية التسعينات.

    الكلمات الدلالية:
    حدود, مظاهرات, احتجاجات, إنغوشيا, الشيشان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء من المصممين المغاربة في عرض أزياء مرسيدس-بينز في إطار أسبوع الموضة في موسكو
    "سحر الشرق" يتألق في موسكو على أيدي مصممات مغربيات
    كيم جونغ أون يرفض تقديم قائمة بالمنشآت النووية لـواشنطن
    ترامب يعترف أنه لا يستطيع تأكيد انتهاء البرنامج النووي الكوري
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك