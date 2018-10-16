سوريا... إنشاء نظام يوازي أفضل نظام دفاع جوي في العالم

سيتم في سوريا إنشاء نظام للدفاع الجوي يوازي ما كان يعمل في الاتحاد السوفيتي والذي كان يعد أفضل نظام دفاع جوي في العالم.

أعلن ذلك مستشار الشركة الروسية التي تنتج تقنيات الراديو الإلكترونية.

وقال فلاديمير ميخييف، مستشار شركة التقنيات الإلكترونية، في تصريح لدورية "أرميسكي ستاندارت" إنه تم مؤخرا إحضار أنظمة جديدة إلى سوريا لتعزيز ما يعمل هناك من وسائل التشويش الإلكتروني الروسية أو وسائل الحرب الإلكترونية.

ومثلا، تستطيع الأنظمة الجديدة إبطال الاتصالات على الموجات القصيرة جدا وهو ما يجرد منتهكي أجواء سوريا من إمكانية السيطرة على وسائلهم الهجومية في الجو وعلى الأرض وفي البحر.

وتقدر الأنظمة الجديدة على تعطيل الطائرات الاستطلاعية التي تحاول التجسس على سوريا وإبطال ما قد تحمله هذه الطائرات من الأسلحة بخاصة القنابل الموجهة والصواريخ "الذكية" كما أشار إلى ذلك مستشار الشركة الروسية التي تصنع وسائل الحرب الإلكترونية.

وفي الحقيقة سيعمل في سوريا نظام الدفاع الجوي الذي يماثل النظام الذي عمل في الاتحاد السوفيتي واعتبر أفضل نظام من نوعه في العالم.

واشتمل ذلك النظام على أجهزة الرادار التي ترصد ما يطير على أي ارتفاع، والصواريخ المضادة للطائرات قريبة وبعيدة المدى، والوسائل التي تحمي هذه الصواريخ.

وأضاف المستشار ميخييف أن النظام المزمع إنشاؤه في سوريا سيضم التقنيات التي تبدأ تتعقب الطائرة الهجومية المحتملة حين تسير على ممر الإقلاع، ويكون النظام بذلك مستعدا لمهاجمتها إلكترونياً عند الضرورة.