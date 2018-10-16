تعزيز إمكانيات "سوخوي 34" لكشف الأهداف المزمع تدميرها

ودعت وزارة الدفاع الروسية شركات الإنتاج الحربي لتقديم عروض لعقود بقيمة 256.5 مليون روبل لتجهيز المقاتلات القاذفة "سو-34" بحاويات خارجية إضافية.

ولن تحمل الحاويات الإضافية القنابل أو الصواريخ، إذ يجب أن تحوي تقنية الاستطلاع والاستخبار.

أي أن القصد تعزيز إمكانيات طائرات "سو-34" لكشف الأهداف المطلوب تدميرها.

وصممت طائرة "سو-34" كمقاتلة قاذفة بإمكانها تدمير أهداف أرضية وجوية حتى في ظل الظروف الجوية الرديئة.

وتنتمي طائرة "سو-34" إلى الجيل 4++ من المقاتلات القاذفة.

© Sputnik . Michail Klimentjev طائرات "سو-30" و"سو-35" و"سو-34"

ودخلت طائرات "سو-34" الخدمة في القوات الجوية الروسية في 21 مارس/آذار من عام 2014.