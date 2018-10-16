الإعلان عن موعد انطلاق طاقم جديد إلى محطة الفضاء الدولية

أعلن المدير التنفيذي للبرامج المأهولة في شركة "روسكوسموس"، سيرغي كريكاليف، اليوم الثلاثاء، أن الطاقم القادم سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية، في بداية كانون الأول/ديسمبر.

موسكو — سبوتنيك. وقال كريكاليف في تصريحات تلفزيونية: "كان من المخطط لأن تكون الرحلة الثانية في كانون الأول/ديسمبر، لكننا الآن سنحاول أن نطلق هذه الرحلة في الأيام الأولى من شهر كانون الأول/ديسمبر، سينطلق الطاقم الذي كان مقرراً لهذه الرحلة".

وكان من المخطط لإطلاق المركبة القادمة، قبل تعطل "سويور إف غي"، في 20 كانون الأول/ديسمبر.

يذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" كانت قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنه أثناء إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-10" حدث عطل في الصاروخ الحامل من نوع "سويوز إف غي"، ما اضطر طاقم المركبة الفضائية لتنفيذ هبوط اضطراري على بعد 25 كيلومترا من مدينة جيزكازغان بجمهورية كازاخستان.

وأكد رئيس "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن طاقم "سويوز"، رائدا الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هايغ، على قيد الحياة، ونفذا عملية الهبوط الاضطراري بنجاح.