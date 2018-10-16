شخص واحد من بين كل خمسة مواطنين روس لديه موقف سيء للغاية تجاه الولايات المتحدة

أظهر استطلاع رأي لـ "مركز ليفادا" الروسي، اليوم الثلاثاء، أن شخصاً من بين كل خمسة مواطنين روس يوجد لديه موقف سيء للغاية تجاه الولايات المتحدة، وأن 3 في المئة فقط من الروس لديهم موقف جيد تجاه أميركا.

© AP Photo / Oded Balilty استطلاع: استياء معاملة الروس والأمريكيين تجاه بعضهم لبعض

موسكو — سبوتنيك . وكان سؤال الاستطلاع : "ما هو موقفك العام تجاه الولايات المتحدة الأميركية ؟"

ووفقاً للدراسة الاستقصائية، فإن 3 بالمئة فقط من الروس لديهم موقف "جيد" تجاه الولايات المتحدة، في الوقت الذي يلتزم فيه 21 بالمئة من الروس بوجهة النظر المعاكسة "سيئة للغاية".

بالإضافة إلى ذلك، أجاب 31 بالمئة بـ "جيد في الغالب"، و 33 بالمئة من الروس أجابوا "على الأغلب سيئ". وفي الوقت نفسه، وجد 12 بالمئة من المشاركين باستطلاع الرأي صعوبة في الإجابة على السؤال.

وكانت نتيجة استطلاع الرأي على نفس السؤال في كانون الثاني / يناير 2018، عند الإجابة عن السؤال نفسه، 9 بالمئة فقط من الروس قالوا إن لديهم موقفا سيئاً للغاية تجاه الولايات المتحدة، وأجاب 2 بالمئة من المشاركين بـ "جيد جدا"، و35 بالمئة من المشاركين أجابوا بـ "جيد في الغالب"، و 40 بالمئة من الروس أجابوا "على الأغلب سيئ".

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 20 إلى 26 أيلول/سبتمبر الماضي، وشارك فيه 1.6 ألف شخص فوق سن 18 عامًا، وأجري الاستطلاع في 52 منطقة بروسيا، وتمت الدراسة في منزل كل مشارك بناء استناداً إلى مقابلة شخصية.