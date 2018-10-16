مدفيديف: توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الروسية المصرية غدا الأربعاء

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أنه يخطط لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، يوم غد الأربعاء.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy السيسي يناقش استئناف الرحلات السياحية مع بوتين منتصف الشهر الجاري

موسكو — سبوتنيك . وقال رئيس الحكومة الروسية، مخاطبا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال محادثات في مقر إقامته في غوركي ضواحي موسكو:

"غدا في ستوشي ستكون المحادثات مع زميلكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم التوقيع على اتفاق أساسي حول الشراكة الاستراتيجية".

وأضاف مدفيديف، بأن هذه الوثيقة ستكون مرحلة جديدة في تطوير العلاقات الروسية المصرية، التي هي بالأصل ودية.

وأشار مدفيديف إلى أن لدى روسيا ومصر علاقات مميزة خاصة، واصفاً مصر بأنها "الشريك الرئيسي" لموسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وصل يوم أمس الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية، سيجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي، إضافة للقضايا الملحة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي، التي تهم الطرفين.