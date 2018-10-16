استطلاع: فقط 3 في المئة من الروس يكنون شعورا جيدا جدا حيال أوكرانيا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز ليفادا الروسي، اليوم الثلاثاء، أن 3 في المئة فقط من المواطنين الروس يكنّون شعوراً جيدا جداً حيال أوكرانيا، في حين أن 23 في المئة من مواطني روسيا يكنّون شعوراً سيئاً جداً.