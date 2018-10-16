مأدبة عشاء تجمع بوتين والسيسي اليوم في سوتشي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، سيلتقيان على مأدبة عشاء غير رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، في أحد مطاعم سوتشي، حيث سيتمكنان من مناقشة أهم قضايا العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية، وجهاً لوجه .