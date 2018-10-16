مباحثات روسية أممية حول التسوية في اليمن

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتين غريفت، قضية التسوية السلمية للأزمة اليمنية.

موسكو — سبوتنيك. وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بهذا الشأن:

"اللقاء الذي عقد في الرياض يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر الحالي بحث تطورات الأوضاع في اليمن والمهام المتعلقة بضمان سرعة تحقيق التسوية السياسية".

وأعرب الطرفان عن قلقهما المشترك بإزاء الآثار الوخيمة لاستمرار النزاع المسلح في البلاد.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD الأمم المتحدة: صراع اليمن قد يدفع ملايين آخرين لحافة المجاعة

وأوضحت الخارجية الروسية، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أعرب عن امتنانه لروسيا لدعمها الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إنهاء ا لعنف وتأمين حل سياسي من خلال الحوار بين الأطراف المتنازعة بمساعدة المجتمع الدولي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت، اليوم الجمعة، نزوح أكثر من 570 ألف شخص جراء المعارك الدائرة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.