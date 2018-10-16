مباحثات روسية أممية حول التسوية في اليمن

موسكو — سبوتنيك. وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بهذا الشأن:
"اللقاء الذي عقد في الرياض يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر الحالي بحث تطورات الأوضاع في اليمن والمهام المتعلقة بضمان سرعة تحقيق التسوية السياسية".
وأعرب الطرفان عن قلقهما المشترك بإزاء الآثار الوخيمة لاستمرار النزاع المسلح في البلاد.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت، اليوم الجمعة، نزوح أكثر من 570 ألف شخص جراء المعارك الدائرة في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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