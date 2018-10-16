مدفيديف: روسيا فقدت ما يقرب 9 مليارات دولار جراء الهجمات السيبرانية

أكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن الأضرار الناجمة عن الهجمات السيبرانية في روسيا عام 2017 ، بلغت نحو 600 مليار روبل (ما يقارب 9 مليارات دولار).

موسكو — سبوتنيك. وقال مدفيديف، متحدثًا في منتدى موسكو الدولي "الابتكار المفتوح — 2018": " وفقا لتقديرات الخبراء فإنه فقط في عام 2017، أدت الهجمات السيبرانية إلى خسائر في المنطقة بما يقارب تريليون دولار، يجب التفكير في هذا المبلغ — إنه خيالي. في روسيا فقط 600 مليار روبل (أي ما يقرب 9 مليارات دولار) ولكن أيضاً، بشكل عام، يمثل هذا المبلغ أموالاً كبيرة بالنسبة لاقتصادنا".

© REUTERS / KACPER PEMPEL روسيا تنشئ هيئة حكومية لمكافحة الهجمات السيبرانية

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق من هذا العام، خلال مؤتمر للأمن السيبراني، عقد في موسكو، أن عدد الهجمات السيبرانية ضد بلاده في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار الثلث، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأتي هذه التصريحات لرئيس الوزراء الروسي، على خلفية تصاعد الاتهامات الموجهة ضد روسيا من قبل الدول الغربية، بشأن شن هجمات سيبرانية على عدد من الدول الأوروبية، حيث كانت هولندا قد أعلنت في وقت سابق، عن صدها لهجوم مزعوم لقراصنة روس حاولوا اختراق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبدورها نفت روسيا مراراً هذه الاتهامات.