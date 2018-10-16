إعداد طائرة عسكرية روسية جديدة للإقلاع

في روسيا تم تحديد موعد لإطلاق طائرة عسكرية جديدة.

وكشف ألكسندر بيكوف، مدير برنامج "إيل-112" في شركة طائرات "إيليوشين"، للصحفيين أنه من المقرر أن يقوم النموذج الأول لطائرة "إيل-112" بالطلعة الجوية الأولى قبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018.

وكانت هذه الطائرة التي أنتجها مصنع الطائرات في مدينة فورونيج، اجتازت مرحلة الاختبارات على الأرض بنجاح.

وسيخضع النموذج الأول للطائرة الجديدة لاختبارات الطيران في الخريف الحالي.

وتمت صناعة نموذجين لها أحدهما للاختبار على الأرض وثانيهما لاختبار الطيران.

ويُتوقع أن يبدأ مصنع فورونيج صنع النماذج العملية قبل نهاية عام 2018.

وصممت طائرة "إيل-112" لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.

© Sputnik . Sergey Mamontov إحدى طائرات "إيليوشين"

وتستطيع هذه الطائرة أن تحمل ما يصل إجمالي وزنه إلى 5 أطنان لمسافة 1000 كيلومتر. ويمكنها ان تنطلق من المطار الترابي، وتهبط بصورة أوتوماتيكية.

وذكرت صحيفة روسية أن وزارة الدفاع وغيرها من الهيئات الحكومية الروسية تنوي اقتناء حوالي 100 طائرة جديدة.