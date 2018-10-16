لافروف: روسيا ترحب بالخطوات التركية السعودية للتحقيق في قضية خاشقجي

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب بلاده بخطوات التركية السعودية للتحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وعن أمل موسكو بأن تكشف نتائج التحقيق للعلن.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في حديث لقناة "يورو نيوز": "أنا أدعم الدعوات الصادرة لإتمام هذا التحقيق ونحن نرحب بالاتفاق التركي السعودي حول الخطوات التي ستسمح بإجراء هذا التحقيق. أعول على أن تكون النتائج مكشوفة للعلن".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، إن "مجلس الوزراء رحب بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد خاشقجي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية".

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.