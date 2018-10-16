لافروف : بعد إجلائهم من سوريا...عناصر "الخوذ البيض" لايزالون في الأردن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عناصر الخوذ البيضاء الذين تم إخلاؤهم من سوريا في يوليو / تموز الماضي لم تقبلها أيا من كندا أوالدول الأوروبية ولايزالون في الأردن.

© Sputnik . Роман Махмутов لافروف: روسيا ترحب بالخطوات التركية السعودية للتحقيق في قضية خاشقجي

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف في مقابلة مع قناة "يورونيوز" التلفزيونية: "مرت ثلاثة أشهر، وهم لا يزالون هناك. ووفقًا لبياناتنا، فإن دولا غربية وعدت الأردن باخذ هؤلاء الأشخاص وتوطينهم في أوروبا وكندا وهي بدأت بدراسة ماضيهم، فأصيبوا بالرعب. لأن تلك الدول لا تريد قبول مثل هؤلاء الأشخاص أصحاب الماضي الإجرامي.

وأضاف قائلا: "تظهر المزيد من الحقائق تؤكد ارتباطهم المباشرة مع تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" (الجماعات الإرهابية المحظورة في روسيا)، هم يعملون مقابل أجور".

وكانت الخارجية الروسية قد وصفت في وقت سابق نشاط منظمة "الخوذ البيضاء" بأنه إسهام في حملة إعلامية واسعة لتشويه سمعة السلطات السورية، وألقت اللوم عليهم في تدبير الاستفزاز الكيميائي في 7 نيسان / أبريل الماضي، والذي تسبب في اتهام الغرب لدمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية.