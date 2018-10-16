موسكو تدعو الأسد لزيارة روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن القيادة الروسية دعت الرئيس السوري بشار الأسد، لزيارة روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم.

موسكو — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع قناة "يورو نيوز" اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول: "زار رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، منذ وقت قريب، دمشق بدعوة من الرئيس الأسد، وبطبيعة الحال وكما هو معتاد في الممارسات الدبلوماسية العادية، سلم دعوة إلى الرئيس الأسد من القيادة الروسية، لزيارة روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".

© Sputnik . Bassem Haddad سوريا والقرم توقعان مذكرة حول التعاون الاقتصادي

ووصل رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، والوفد المرافق، الذي ضم عددا من الوزراء ورؤساء الشركات والمستشارين، أمس الاثنين إلى دمشق بزيارة رسمية تستغرق يومين للتفاوض وتوقيع اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لممثلي سلطات القرم إلى سوريا، حيث سلم أكسيونوف دعوة للرئيس السوري، لـحضور "منتدى يالطا" الاقتصادي الدولي.

وأعرب الرئيس السوري عن موافقته على زيارة شبه جزيرة القرم، إذا سمحت الظروف بذلك.