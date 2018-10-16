موسكو تدعو الأسد لزيارة روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع قناة "يورو نيوز" اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول: "زار رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، منذ وقت قريب، دمشق بدعوة من الرئيس الأسد، وبطبيعة الحال وكما هو معتاد في الممارسات الدبلوماسية العادية، سلم دعوة إلى الرئيس الأسد من القيادة الروسية، لزيارة روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".
وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لممثلي سلطات القرم إلى سوريا، حيث سلم أكسيونوف دعوة للرئيس السوري، لـحضور "منتدى يالطا" الاقتصادي الدولي.
وأعرب الرئيس السوري عن موافقته على زيارة شبه جزيرة القرم، إذا سمحت الظروف بذلك.
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