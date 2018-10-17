الحكم على مواطن روسي بالسجن 3 سنوات في روسيا لتمويله الإرهاب

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن محكمة الشرق الأقصى العسكرية حكمت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على مواطن من منطقة زابيكالي (ما وراء البيكال)، جنوب شرقي روسيا، قام بتمويل الإرهاب.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي: "أقرت محكمة منطقة الشرق الأقصى العسكرية في "تشيتا" تهمة أحمدوف بتمويل الإرهاب، وحكمت عليه بالسجن لثلاث سنوات وستة أشهر".

ومن جانبه اعترف أحمدوف خلال المداولات في المحكمة بكامل التهمة الموجهة إليه. ودخل الحكم حيز التنفيذ.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن شرف أحمدوف قام في عام 2016، بتحويل أموال إلى حساب محفظة إلكترونية كانت تستخدم لجمع الأموال لدعم أنشطة تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدد من الدول).