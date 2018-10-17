روسيا والبرازيل تواصلان المباحثات بشأن استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية

أفاد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، أليكسي غروزديف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا والبرازيل ناقشتا مسألة الانتقال إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية.

مكسيكو — سبوتنيك. وفي هذا السياق، قال غروزديف لوكالة "سبوتنيك": "لقد ناقشنا هذه المسألة في أمريكا اللاتينية مع البرازيل، بالإضافة إلى أننا نظمنا عددا من الندوات. وأعتقد أننا سنواصل هذا العمل".

© REUTERS / PAULO WHITAKER تحديد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل

وفي الوقت ذاته، أكد نائب الوزير الروسي أنه ليس لديه معلومات تؤكد إمكانية استخدام عملة فنزويلا الرقمية المشفرة "بيترو" في الحسابات الثنائية بسبب ارتباطها بسعر برميل النفط.

وأضاف غروزديف: "هذا، يعتبر أمرا ذا أولوية في إية مفاوضات اقتصادية — تجارية مع شركائنا المحوريين. ومثل هذه المفاوضات تجري مع كل من تركيا والصين وغيرهما من الدول العديدة الأخرى. ومن جهة أخرى فإن هذا الأمر بمثابة إجابة عن سؤال حول طريقة نستفيد منها لجعل العلاقات الاقتصادية — الجارية أكثر ثباتا واستقرارا، بالإضافة إلى استبعاد تأثير العوامل الخارجية، بما في ذلك وسياسة العقوبات. ويستجيب شركاؤنا لهذه المقترحات بشكل حيوي".

وتأتي محاولات الانتقال للتعامل بالعملات الوطنية كرد على ربط التعامل بالدولار بإملاءات أمريكية بما فيها وعقوبات تترك في الغالب تأثيرات سلبية على سياسة التعامل التجاري العالمي حاليا، في ظل اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبعض الدول الكبرى كالصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.