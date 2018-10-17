قائد المركبة الفضائية الروسية "سويوز" يعلن الاستعداد لمواصلة رحلات الفضاء

زفيوزدني/ موسكو — سبوتنيك. وقال أوفتشينين خلال مؤتمر صحفي في مركز تدريب رواد الفضاء: "حالة الطاقم جيدة. والطاقم على استعداد لمواصلة رحلات الفضاء".
إلا أن رائدي الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هايغ، تمكنا من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية. وكانت هذه رحلة الطوارئ هي الثانية في حياة أوفتشينيكوف المهنية، الذي أمضى 172 يوما في الفضاء في عام 2016، أما رجل الفضاء الأمريكي، فكانت رحلته التي لم تتم إلى الفضاء الأولى من نوعها.
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