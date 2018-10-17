الكرملين: فرضية العمل الإرهابي ينظر بها في حادثة انفجار المدرسة المتوسطة في كيرتش

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن فرضية العمل الإرهابي ينظر بها كسبب في حادثة انفجار المدرسة المتوسطة في كيرتش بالقرم، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي على علم بما حصل.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال أن كانت فرضية العمل الإرهابي يتم النظر بها: "نعم يتم النظر بها"، مؤكدا أن "المعلومات قدمت للرئيس عبر هيئات متعددة".

وأفادت الأنباء أن الانفجار أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين، تم نقل 20 منهم إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة في القرم أن 8 سيارات إسعاف تعمل في موقع الحادث. كما بدأت عناصر الجهات الأمنية بتفحص مبنى المعهد، بعد خروج جميع إخصائيي خدمات الطوارئ منه.

وذكرت الأنباء في وقت سابق أن رئيس القرم سيرغي أكسيونوف توجه إلى موقع الحادث، فور تلقيه المعلومات.