ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العقوبات الأمريكية على روسيا أدت إلى "ارتفاع غير متوقع" في الاقتصاد الروسي.

من الملاحظ أن الإجراءات التقييدية التي فرضتها الولايات المتحدة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وإلى ضعف الروبل، الأمر الذي أدى فقط إلى تعزيز الاقتصاد الروسي (لأن اننخفاض قيمة العملة أحيانا يؤدي إلى زيادة في الصادرات ويلعب دورا إيجابيا بالنسبة لميزان المدفوعات للدولة).

© Sputnik . Natalia Seliverstova الخارجية الروسية حول العقوبات الأمريكية... استحالة تخويف روسيا بالإنذارات

ووفقاً ل مقال الصحيفة ، فإن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 14 في المائة منذ منتصف أغسطس/آب، مما سمح لمصدري الذهب الأسود من روسيا بزيادة الإيرادات زيادة كبيرة. وعلى وجه الخصوص، تؤكد الصحيفة، أن عروض شركات النفط الروسية "روسنفت" و"لوك أويل" ارتفعت هذا العام بنسبة 56 و 39 في المائة على التوالي.

انخفض الروبل، بدوره، بنسبة 15 في المئة منذ أبريل/نيسان، والتكلفة المنخفضة للعملة تعني زيادة في القدرة التنافسية للسلع الروسية.

ونقلت الصحيفة عن خبير في شركة "أبردين اسيت مانجمنت" الاستثمارية قوله: "تشعر روسيا بشكل أفضل بسبب ارتفاع أسعار النفط المرتفعة والروبل الضعيف. من منظور الميزانية هذا إيجابي بشكل مضاعف".

وتدهورت العلاقات بين موسكو والغرب بعد الانقلاب في أوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. واتهمت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى موسكو بالتدخل وفرضت عقوبات ضدها. وردت روسيا بالتوجه نحو استبدال الواردات. وصرح الكرملين مرارًا وتكرارًا بأن روسيا لا تشارك في الصراع الداخلي الأوكراني، وانضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بطريقة ديمقراطية — كنتيجة للاستفتاء