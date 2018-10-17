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16:49 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    روسيا تعرض على الرئيس المصري أسلحة جديدة

    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    روسيا
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    قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين الأول، إن الخبراء الروس سيعرضون على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أسلحة جديدة.

    موسكو — سبوتنيك. وأشار بيسكوف في تصريحات للصحفيين إلى أن الخبراء الروس سيعقدون جلسة مغلقة، يعرضون فيها قدرات قطاع الصناعة العسكرية الروسية.

    بوتين والسيسي أثناء العشاء في سوتشي
    © Sputnik . Алексей Дружинин
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    من جانبه، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إنه سيتم عرض مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تلك الجلسة المغلقة.

    وأوضح أوشاكوف أن المعدات العسكرية التي سيتم عرضها قد تشتريها القاهرة في المستقبل، بالإضافة إلى عرض سيارات جديدة من طراز "أوروس"، المصنوعة بموجب مشروع "كورتيج" لسيارات الكرملين والحكومة الروسية مؤخرا.

    وقال أوشاكوف: "سيتم تنظيم عرض فيديو خاص للرئيس المصري حول المعدات العسكرية الروسية، والتي قد تكون في المستقبل موضوع مفاوضات ثنائية لتزويد القاهرة بها".

    وكان الرئيس المصري، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قد ناقشا في اجتماع مصغر مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

    وقال بوتين في بداية المحادثات: "نحن هنا في سوتشي، سعداء جدا برؤية أصدقائنا في روسيا، وبتبادل وجهات النظر حول تنمية العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ".

    وأوضح بوتين، بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطور بنجاح: "في العام الماضي، لاحظنا زيادة في معدل تداول السلع بنسبة 62 بالمئة"، مشيراً إلى أنه "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ، تمت إضافة 28 بالمئة أخرى".

    وأكد الزعيم الروسي أن هذا أتى نتيجة الجهود المبذولة لتنويع العلاقات الثنائية: "إنها (علاقات) متنوعة للغاية. هناك، الزراعة، والصناعة، والمعدات، والآلات".

    وشارك في الاجتماع المصغر للرئيسين، من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.

    ومن الجانب المصري، شارك وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الطاقة والطاقة المتجددة محمد شاكر، ومدير المخابرات العامة عباس كامل، ونائب وزير المالية أحمد كوتشوك.

    ويتواجد السيسي حاليا في روسيا في زيارة تستغرق 3 أيام، وسيتضمن جدول أعماله اجتماعا مع الرئيس الروسي لمناقشة التجارة وتسوية الأزمات في الشرق الأوسط والتعاون الثنائي في مجال الدفاع واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا ومصر.

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