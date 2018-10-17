صحيفة: الرئيس المصري يقوم بزيارة طيبة من كل النواحي

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة سوتشي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الزائر لروسيا.

ووصفت صحيفة روسية زيارة الرئيس المصري إلى روسيا بأنها زيارة طيبة من كل النواحي.

وقالت صحيفة "كوميرسانت في معرض حديثها عن زيارة الرئيس المصري إنه يفترض أن تتكلل مباحثات فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي بتوقيع معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس المصري أعلن قبل السفر إلى روسيا أن القاهرة ترى لها مصلحة في تعزيز العلاقات مع موسكو.

وعن التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر قالت الصحيفة إن التبادل التجاري نما في العام الماضي بنسبة 62 في المائة ليبلغ 6.7 مليار دولار. وشدد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف أثناء لقائه بالرئيس المصري على ضرورة تثبيت نمو حجم التبادل التجاري.

© REUTERS / POOL الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يضع أكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في روسيا، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018

ويشهد التعاون الصناعي بين روسيا ومصر أيضا تطورا. ومن أبرز مشاريع التعاون المشترك الآن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وإنشاء المحطة النووية لإنتاج الكهرباء في مصر.

وعن مشروع المنطقة الصناعية قالت الصحيفة إنه تم توقيع اتفاقية إنشائها في عام 2007. وفي عام 2015 تم تحفيزها حين زار الرئيس الروسي العاصمة المصرية. ويفترض أن تبدأ المنطقة الصناعية الروسية العمل في مصر في الأعوام القليلة المقبلة.

وعن التعاون السياسي قالت الصحيفة إن وجهات نظر روسيا ومصر حيال قضايا الشرق الأوسط متطابقة، وإن القيادة الروسية تثمن الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، وتعبر عن تقديرها لجهود القيادة المصرية في سبيل المساعدة على إجراء اتصالات مع قسم من المعارضة السورية. كما تلعب مصر أحد الأدوار الرئيسية في تحقيق المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية وحل الأزمة الليبية.