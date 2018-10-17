بوتين: بات مؤكدا أن انفجار كيرتش هو جريمة وندرس الدوافع والفرضيات

علق الرئيس الروسي قلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على الانفجار الإرهابي الذي ضرب مدينة كريتش في شبه جزيرة القرم قائلا أن الانفجار هو جريمة وسندرس كل الدوافع والفرضيات بشأن ما حدث.