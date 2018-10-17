بوتين: بحثنا مع السيسي استئناف الرحلات غير المنتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استئناف الرحلات الجوية غير المنتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ.