السيسي يتقدم لروسيا بالتعازي في الحادث الأليم الذي وقع اليوم

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالتعازي لروسيا في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم.

وصرح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية: "أتقدم بأصدق التعازي لأسر الضحايا وأطيب التمنيات بالشفاء للمصابين".

© Sputnik . Дмитрий Астахов مدفيديف خلال لقائه السيسي: شهدنا زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأعرب السيسي عن سعادته بـ"الزخم الكبير في العلاقات الروسية المصرية وعلى رأسها المشروع الضخم بين البلدين المتمثل في إنشاء المحطة النووية في الضبعة"، واصفا إياه بالمشروع "الذي يعد عنوانا لنقلة نوعية بين البلدين".

وأشاد السيسي بما لمسه من توافق بين المواقف الروسية والمصرية حول القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي وحدود 67 والمبادرة العربية.

وأشار السيسي إلى أن الأزمة السورية حظيت بأهمية كبيرة في النقاش بضرورة العمل على تفادي المزيد من العنف والتعجيل بالعملية السياسية وذلك من خلال تشجيع المبعوث الأممي لإطلاق لجنة صياغة الدستور في أقرب فترة للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق طموحات الشعب السوري ويحافظ على وحدة الدولة السورية.

ونوه السيسي إلى حرصه على إحاطة الرئيس بوتين برؤية مصر إزاء الحل السياسي في ليبيا على أساس توحيد المؤسسة العسكرية الليبية للقيام بدورها على أكمل وجه، كما تمت مناقشة تداعيات الاشتباكات الأخيرة في طرابلس والتي تظهر خطورة الاعتماد على الميليشيات في الحفاظ على الأمن وضرورة الاعتماد على المؤسسة الأمنية لتحقيق الاستقرار وتعزيز مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة.

واستعرض السيسي نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018" والنجاحات الفائقة التي حققتها في مكافحة الإرهاب.

ويتواجد السيسي حاليا في روسيا في زيارة تستغرق 3 أيام، وسيتضمن جدول أعماله اجتماعا مع الرئيس الروسي لمناقشة التجارة وتسوية الأزمات في الشرق الأوسط والتعاون الثنائي في مجال الدفاع واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا ومصر.