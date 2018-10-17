موسكو: الاتفاق على إرسال خبراء روس للتحقق من أمن مطاري شرم الشيخ والغردقة

أعلن وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع مصر على إرسال مجموعة خبراء روس للتحقق من أمن مطاري شرم الشيخ والغردقة.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy السيسي يناقش استئناف الرحلات السياحية مع بوتين منتصف الشهر الجاري

موسكو — سبوتنيك . وقال ديتريخ للصحفيين: "توجد فرصة (لعودة السياح الروس).. اتفقنا مع الزملاء (المصريين) على أننا نستطيع إرسال مجموعة للتحقق من الظروف الأمنية".

يذكر أن رحلات الطيران المباشرة توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملا إرهابيا.

وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.

وكان عدد السياح الروس في مصر عام 2014 قد بلغ 3.1 مليون شخص، بزيادة 700 ألف شخص عن عام 2013، فيما وصل 100 ألف سائح روسي فقط إلى مصر في 2017، بحسب تصريحات مسؤولين مصريين.

وتعمل مصر، بعد كارثة تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصا شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل مواز مع روسيا من أجل استئناف الرحلات الجوية السياحية.