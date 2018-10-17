بوتين يرى أن الوضع في إدلب السورية يتطلب اهتماما خاصا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على أن الوضع في إدلب السورية يتطلب اهتماما خاصا.

وقال بوتين، اليوم الأربعاء 17 تشرين الأول/أكتوبر: "اتفقنا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للوضع في محافظة إدلب، حيث يتجمع عدد كبير من المسلحين في منطقة خفض التصعيد. وهناك خطر انتشارهم في الدول المجاورة".

وأضاف بوتين "أبلغنا أصدقاءنا المصريين بأساس الاتفاق مع تركيا لحل هذه القضية".

وكان الرئيسان الروسي والتركي قد وقعا، يوم 17 أيلول/سبتمبر، مذكرة تفاهم حول استقرار الوضع في المنطقة منزوعة السلاح. ووفقا لأقوال بوتين يجب على الأطراف إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية على مسافة 15-20 كم، إضافة إلى سحب جميع الأسلحة الثقيلة.