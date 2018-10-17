بوتين: أطلعنا مصر على خطواتنا للتسوية السورية واتفقنا على العمل المشترك

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن بلاده أطلعت مصر على الخطوات المتخذة للتسوية في سوريا ومضمون الاتفاق الروسي التركي حول سوريا.

سوتشي — سبوتنيك . أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب محادثاته مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أن بلاده أطلعت مصر على الخطوات المتخذة للتسوية في سوريا، ومضمون ا لاتفاق الروسي التركي حول سوريا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء: "أطلعنا زملائنا على الخطوات التي تتخذها روسيا لتسوية الأوضاع في سوريا، ضبطنا الساعات حول هذه المسألة واتفقنا على العمل المشترك".

وأضاف بوتين: "أطلعنا الجانب المصري على مضمون الاتفاقات الروسية التركية حول سوريا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل لـ "قرار متفق عليه حول إدلب السورية" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، ينص على خط فصل منزوع السلاح بين المجموعات المسلحة والجيش العربي السوري في إدلب، وبحسب الاتفاق، فإن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستجريان دوريات مشتركة في منطقة خط الفصل في إدلب.