موسكو: محاولات واشنطن وحلفاؤها من الأكراد إنشاء شبه دولة شمال شرق سوريا مقلقة

أعربت موسكو عن قلقها إزاء الوضع في شمال شرق سوريا حيث تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها من التشكيلات الكردية إنشاء شبه دولة.

© Sputnik . Sergey Mamontov بوتين يرى أن الوضع في إدلب السورية يتطلب اهتماما خاصا

موسكو — سبوتنيك . أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر، عن أمل بلادها بأن تنفذ تركيا الاتفاقيات الروسية التركية حول إدلب السورية بالكامل.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نحن نعول على أن يصل شركاؤنا الأتراك إلى النهاية في جزئيتهم من العمل على المذكرة وأن ينفذوها بالكامل".

مشيرة إلى أنه ينبغي تسليم قافلة مساعدات إنسانية لقاطني مخيم "ركبان" في أقرب وقت، وقالت للصحفيين: "نعول على أن يتم تنفيذ هذه الفعالية الإنسانية في أقرب وقت".