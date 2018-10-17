العثور على عبوة ناسفة ثانية في أمتعة المشتبه به في تفجير كيرتش وإبطالها

أعلن ممثل هيئة العمليات عن العثور على عبوة ناسفة ثانية في أمتعة المشتبه به في تفجير كيرتش وتم إبطالها.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: بات مؤكدا أن هجوم كيرتش هو جريمة وندرس الدوافع والفرضيات

كيرتش — سبوتنيك . أعلن ممثل هيئة العمليات، عن العثور على عبوة ناسفة ثانية في الأمتعة الشخصية للمشتبه به في تنفيذ تفجير معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم اليوم الأربعاء، وإبطال العبوة.

وقال المتحدث للصحفيين: "تم العثور على عبوة ناسفة ثانية في الأمتعة الشخصية وإبطالها".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جمهورية القرم لوكالة "سبوتنيك" إن 19 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء انفجار في معهد بوليتكنيكي في كيرتش.

وأعلنت لجنة التحقيق أن غالبية الضحايا من المراهقين، وقد تم الكشف عن هوية المشتبه به وهو أحد طلاب المعهد في سنته الرابعة.

وأعلنت اللجنة أنه وفقا لأحداث الجريمة، فقد تم تعديل القضية الجنائية من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي إلى المادة 105 من القانون الجنائي (قتل شخصين أو أكثر بطريقة خطيرة).