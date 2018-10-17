سوريا تدين "تفجير كيرتش" وتصفه بـ"الاعتداء الإجرامي"

أدانت سوريا الاعتداء الذي استهدف معهد بوليتكنيكي في مدينة كيرتش، غرب شبه جزيرة القرم الروسية، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود لوضع حد لكل أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: بات مؤكدا أن هجوم كيرتش هو جريمة وندرس الدوافع والفرضيات

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية لوكالة "سانا" : إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الاجرامي الجبان الذي استهدف معهد بوليتكنيكي في مدينة كيرتش ، غرب شبه جزيرة القرم الروسية والذي أودى بحياة عدد كبير من الأبرياء إضافة إلى جرح آخرين".

وأضاف المصدر: "الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا تتقدم بأخلص مشاعر العزاء والمواساة بالضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى مؤكدة أهمية تضافر الجهود لوضع حد لكل أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك حفاظا على السلم والاستقرار في مختلف أرجاء العالم".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جمهورية القرم لوكالة "سبوتنيك" إن 19 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون في معهد بوليتكنيكي في كيرتش.

وأعلنت لجنة التحقيق أن غالبية الضحايا من المراهقين، وقد تم الكشف عن هوية المشتبه به وهو أحد طلاب المعهد في سنته الرابعة.