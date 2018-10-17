روسيا... انتهاء عمليات التمشيط في معهد مدينة كيرتش بالقرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي في القرم، عن انتهاء عملية التمشيط في معهد العلوم التطبيقية بمدينة كيرتش حيث قام أحد الطلاب بتفجير قنبلة وإطلاق نار.

كيرتش — سبوتنيك. وقال ممثل عن جهاز الأمن الفيدرالي في القرم، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، انتهاء عملية التمشيط والبحث عن المتفجرات في معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم حيث قام أحد الطلاب بتفجير قنبلة وإطلاق نار.

وقال ممثل جهاز الأمن الفيدرالي في القرم، للصحفيين: "لقد جرى الانتهاء الآن من عملية تمشيط المكان لإبطال مفعول المتفجرات، ولم يعد هناك قنابل. والآن يعمل في المبنى رجال الطب الشرعي، ولجنة التحقيق، وجهاز الأمن الفيدرالي والشرطة".

© Sputnik . Ekaterina Keyzo العثور على عبوة ناسفة ثانية في أمتعة المشتبه به في تفجير كيرتش وإبطالها

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، أن مرتكب الجريمة معهد العلوم التطبيقية بمدينة كيرتش في القرم هو أحد الطلاب، وأنه نفذ جريمته ببندقية صيد وعبوة ناسفة يدوية الصنع، وانتحر بعد الجريمة للإفلات من العقاب.

وقد صنفت لجنة التحقيقات التفجير وقع كعمل إرهابي. وفتحت قضية جنائية لتحديد ملابسات التفجير بموجب بند (عمل إرهابي) من القانون الجنائي الروسي، مشيرة في وقت لاحق إلى إعادة النظر في القضية وتصنيفها كعمل جنائي بعد أن صنف إرهابيا.

إلى ذلك ذكرت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، أعلنت أن انفجارا وقع اليوم الأربعاء 17 أكتوبر، في معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع، تبعه إطلاق نار، أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات.

كما أعلن ممثل مقر العمليات، العثور على عبوة ناسفة ثانية في الأمتعة الشخصية للمشتبه به في تنفيذ تفجير معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم وإبطال العبوة.

وأعلن رئيس جمهورية القرم، الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير.

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتقديم المساعدة للمتضررين، ونقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات في مدن أخرى لتلقي العلاج المطلوب، كما عبر عن تعازيه لذوي الضحايا.