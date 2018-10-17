القوات الجوية الروسية تتسلم فوجاً جديداً من "إس-400" ومنظومات "بانتسير-إس"

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول، أن القوات الجوية الفضاء الروسية ستتسلم في المستقبل القريب، فوجا آخر من منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، وعدد من المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات "بانتسير- إس".

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "في المستقبل القريب، من المتوقع تسليم القوات الجوية الفضائية الروسية مجموعة أخرى من هذه المنظومة الدفاعية الجوية (إس-400)، فضلا عن ثلاث منظومات مضادة للطائرات من طراز "بانتسير-إس".

© Sputnik . Sergey Pivovarov الدفاع الروسية تحصل على أول فوج لهذا العام من منظومة "إس 400"

جدير بالذكر أن نظام " بانتسير - إس"، هو نظام دفاع جوي صاروخي مدفعي عام، صمم لحماية المرافق المدنية والعسكرية، ونظم الدفاع الجوي البعيدة المدى، وحمايتها من جميع وسائل الهجوم الجوي الراهنة والمستقبلية، ويستطيع حماية المواقع العسكرية من التهديدات البرية والبحرية.

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400 "تريومف" هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية وصواريخ بالستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الحرب الإلكتروني وغيرها من الظروف.