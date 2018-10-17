روسيا ترصد انتهاكات لوقف إطلاق النار في حلب واللاذقية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية "تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية رصد قصف بحي عكو بمحافظة اللاذقية (مرتان)، وحي معرطة بمحافظة حلب (مرتان)، ومنطقة مركز الدراسات والبحوث في حلب. بالإضافة لذلك، تم رصد قصف لمواقع القوات الحكومية مرتان في تادف بمحافظة حلب".
كما تم إرسال المساعدات إلى أحياء شيبان باشا، والشيخ فارس، والقادسية، والشيخ خضير، والسحور بمدينة حلب، حيث تم توزيع مجموعات غذائية لأسر الجنود السوريين الشهداء.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.
وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)