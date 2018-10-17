روسيا ترصد انتهاكات لوقف إطلاق النار في حلب واللاذقية

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الأربعاء، بأنه رصد انتهاكات لوقف إطلاق النار في اللاذقية وحلب بسوريا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية "تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية رصد قصف بحي عكو بمحافظة اللاذقية (مرتان)، وحي معرطة بمحافظة حلب (مرتان)، ومنطقة مركز الدراسات والبحوث في حلب. بالإضافة لذلك، تم رصد قصف لمواقع القوات الحكومية مرتان في تادف بمحافظة حلب".

© Sputnik . Basel Shartouh روسيا ترصد 9 انتهاكات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأضاف البيان أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية قام ممثلو المركز بعملية إنسانية في حي سعد الناصري جنوب-غرب حلب، تم خلالها توزيع الخبز الطازج على المحتاجين.

كما تم إرسال المساعدات إلى أحياء شيبان باشا، والشيخ فارس، والقادسية، والشيخ خضير، والسحور بمدينة حلب، حيث تم توزيع مجموعات غذائية لأسر الجنود السوريين الشهداء.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.