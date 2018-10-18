أسلحة ممتازة تتيح لمقاتلة الجيل الخامس تحقيق المهام الموكلة إليها

تحدث قائد سابق للقوات الجوية الروسية في تصريح صحفي حول إمكانيات مقاتلة "سو-57" وأسلحتها.

والطائرة المعروفة باسم "سو-57" هي أحدث طائرة أنتجتها روسيا تنتمي إلى الجيل الخامس الأحدث حالياً من المقاتلات.

وصممت هذه الطائرة لتدمير كل أنواع الأهداف الجوية وتدمير أهداف أرضية وبحرية. وبإمكانها اختراق الشبكات الدفاعية المخصصة لاصطياد الطائرات.

وكشف الجنرال فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع والأمن في الغرفة العليا للبرلمان الروسي وهو قائد القوات الجوية الروسية في السابق، لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" أنه تم تسليح مقاتلة "سو-57" بالأسلحة الممتازة التي تمكّنها من تحقيق المهام الموكلة إليها.

وتم تجهيز طائرة "سو-57" بأسلحة متنوعة منها الصواريخ الجوالة (كروز) وصواريخ جو-سطح وصواريخ جو-جو والقنابل الموجهة.

ولا يمكن للرادار المضاد أن يكشف أسلحة "سو-57" كما أشار إلى ذلك القائد السابق للقوات الجوية الروسية.

وتحتوي هذه الطائرة أيضا على مدفع عيار 30 ملم للدفاع عن النفس وردع المعتدين.

ولا توجد في العالم طائرة أخرى تستطيع التفوق على "سو-57" التي تنتمي إلى الجل الـ"5+" من الطائرات الحربية كما ذكر الجنرال بونداريف.

وتتميز هذه الطائرة بالقابلية للتطوير والتطور، وقد تقبلت تقنيات خاصة بمقاتلة الجيل السادس.

ويجب أن تدخل طائرات "سو-57" الخدمة في القوات الجوية الروسية بعد استكمال الاختبارات المقررة.