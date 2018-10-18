القبض على 150 مشتبها بالإرهاب من قبل الأمن في روسيا وآسيا الوسطى خلال عام

أعلن مدير مركز مكافحة الارهاب التابع للجنة الحكومية للأمن الوطني القرغيزي، أصيلبيك كوجوبيكوف، أنه تم القبض على أكثر من 150 شخصا يشتبه بارتباطهم بالإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية في روسيا وآسيا الوسطى خلال عام.

ألما-آتا — سبوتنيك. وقال كوجوبيكوف: "إن الجهود المشتركة التي بذلتها السلطات المختصة في قرغيزيا وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان في النصف الثاني من عام 2017 والنصف الأول من عام 2018 أدت إلى القبض وترحيل أكثر من 150 مواطنا مطلوباً في إطار مكافحة الإرهاب".

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في سياق آخر، أعلن نائب رئيس إدارة مدينة كيرتش، ديلايفار ميلغازييف، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا التفجير الذي وقع في المعهد المتوسط في مدينة كيرتش، في شبه جزيرة القرم الروسية، ارتفع إلى 20 قتيلا.

مشيرا إلى أن "من بين القتلى 15 طالبا، 6 منهم قُصر و9 يبلغ أعمارهم من 20-21 سنة، و5 بالغين هم من عمال الكلية"، وختم قائلا: "الحصيلة النهائية للقتلى 20 شخصا".