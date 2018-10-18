تجربتها في سوريا تجلب لها صاروخا بعيد المدى

استخدمت القوات التي حاربت الإرهاب في سوريا، من جملة أسلحة وآليات عسكرية أخرى، مروحيات "مي-35إم".

ويشار إلى أن تجربة استخدام هذه المروحيات في سوريا أكدت مزاياها الفريدة بخاصة سهولة الاستخدام.

ويتم في ضوء تجربة استخدامها في سوريا، تعزيز إمكانيات مروحية "مي-35إم". فمثلا، تم في معرض "أرميا 2018"، وهو معرض أسلحة الجيش الروسي، عرض أسلحة جديدة لمروحية "مي-35إم" منها صاروخ "فيخر-إم".

ويبلغ مدى صاروخ "فيخر-إم"، وهو صاروخ موجه ليزرياً، 10000 متر.

وقالت وكالة أنباء موردوفيا الروسية إنه بفضل الصاروخ الجديد أصبحت مروحية "مي-35إم" التي توصف بأنها دبابة طائرة، قادرة على ضرب أهداف بعيدة جدا.

ولحقت مروحية "مي-35إم" بالتالي بمروحية "أباتشي" الامريكية التي توصف بأنها بعيدة المدى حين تحمل صاروخ "هيلفاير".