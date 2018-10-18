تسجيل
12:49 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    فندق هيلتون لينيغرادسكايا في موسكو

    الخارجية الروسية: فرضية استحالة الحرب النووية في الظروف الراهنة تحتاج إلى إثبات

    CC BY-SA 2.0 / Komsomolskaya Square, Leningradskaya hotel tower on the right - view to city center / Komsomolskaya Square, Leningradskaya hotel tower on the right - view to city center
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن فرضية استحالة الحرب النووية التي قد تمت صياغتها في العهد السوفييتي بالتعاون مع الولايات المتحدة تحتاج إلى التأكيد في الظروف الراهنة.

    موسكو– سبوتنيك. وقال في حديث لقناة "آر تي" باللغة الفرنسية ومجلة الأنباء "باريس ماتش" وصحيفة "لو فيغارو" اليومية: "إن تكديس الأسلحة على حدودنا والتوجه نحو تحديث البنية التحتية الخاصة بطرق النقل لضمان سرعة وصول المعدات العسكرية الأمريكية الثقيلة وربما معدات دول الناتو الأخرى إلى حدودنا، بالإضافة إلى المناورات والتدريبات التي تحمل طابعا استفزازيا صريحا حيث أنها تجري ليس في قلب سيبيريا كما هو الحال بالنسبة للمناورات الروسية الصينية ولكن في أوكرانيا وجورجيا وفي البحر الأسود. والآن ترغب أوكرانيا في تنفيذ تدريبات في بحر أزوف. إلا أن الاتفاق الذي سبق وعقدناه مع أوكرانيا يتطلب موافقة الجانبين على مرور السفن الأجنبية إلى بحر أزوف. بل الجانب الأوكراني يريد ذلك وهناك من يساعده في تحقيق هذه الرغبة".

    الغواصات النووية والكلاشنيكوف الروسي
    وعلى حد قول لافروف، فإن هذا كله "يجري علي خلفية عقيدة نووية أمريكية جديدة حيث يتم بموجبها تخفيض الحد من استخدام الأسلحة النووية ويجري تصنيع أسلحة نووية صغيرة جدا مع نية واضحة في جعل هذا النوع من الأسلحة وسيلة محتملة لممارسة الحرب. وهذا ما ينسف من الناحية النظرية كافة الاتفاقات القائمة التي تعتبر هذه الأسلحة بموجبها [أي الاتفاقيات] أسلحة للتخويف وللردع المتبادل وليست الأسلحة لممارسة العمليات العسكرية".

    وفي هذا السياق قال لافروف: "هكذا توضح العقيدة النووية الأمريكية الجديدة ضرورة وجود الأسلحة النووية ذات قدرة صغيرة. وكان لدينا مع الجانب الأميركي، منذ العهد السوفييتي، برأيي، تصريحان خطيران مؤكدان أنه ليس من الممكن إطلاقا أن يكون هناك طرف كاسب في الحرب النووية. ولذلك ليس من الممكن إطلاقا أن تندلع هذه الحرب في حد ذاتها. وقد يكون من المفيد تأكيد هذه الفرضية في الظروف الراهنة."

    يذكر أنه سبق وأعلن البنتاغون العقيدة النووية الأمريكية الجديدة التي أولت فيها اهتماما كبيرا لمسألة تطوير القوات النووية الروسية. وتنص هذه الوثيقة على أن واشنطن ستواصل استثمار الأموال في تصميم الأسلحة النووية ذات قدرة صغيرة بالإضافة إلى تحديث مكونات "الثلاثي النووي" (أي الصواريخ العابرة للقارات والغواصات الاستراتيجية والقاذفات).

     

    انظر أيضا:

    سفير روسيا لدى الولايات المتحدة يزور ولاية يوتا لبحث العلاقات الروسية الأمريكية
    روسيا تدل الولايات المتحدة على باب الخروج من سوريا
    الولايات المتحدة لا تستبعد فرض حصار بحري ضد روسيا في الشرق الأوسط
    الولايات المتحدة تشكك بتحالف عسكري بين روسيا والصين
    لافروف: روسيا مرتاحة لوجود قناة اتصال مع الولايات المتحدة بشأن سوريا
    ريابكوف: الولايات المتحدة تعرض عضلاتها أمام روسيا وإيران في سوريا
    روسيا ترسل إلى الولايات المتحدة عشر طائرات برمائية "بي -200"
    الكلمات الدلالية:
    سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة تصوير تجسيمي، للمصور الدكتور هاريس أنتونوبولوس، الحائزة على المرتبة الـ 9 في المسابقة
    الفائزون في مسابقة "نيكون لعام 2018" للتصوير الدقيق المحترف
    القبة الحديدية فشلت في التصدي لـصواريخ الفجر
    الخردة الحديدية"...عيوب الدفاع الإسرائيلي
    منظومات الدفاع الجوي الروسية
    توازن منظومات الدفاع الجوي الروسية والأمريكية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك