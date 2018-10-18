بيسكوف حول نية دي ميستورا بالاستقالة: لم تكن جميع الإجراءات في سوريا فعالة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حول نية ستافان دي ميستورا ترك منصبه كمبعوث أممي إلى سوريا، أنه لم تكن جميع الإجراءات في سوريا فعالة، لكن الكرملين يتطلع إلى دفع عملية التسوية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الاتصالات مع دي ميستورا كانت مستمرة، لكن لا يمكن أن نعتبر أن كل ما فعل كان فعالا، لكن في كل الاحوال نأمل أن تستمر التسوية السياسية في سوريا، لأنه لا يوجد بديل لذلك".

© REUTERS / Salvatore Di Nolfi/Pool دي ميستورا يعلن استقالته من منصبه في نوفمبر المقبل

في سياق متصل، أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تقييم بلادها لدور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في التسوية السورية، بعد إعلان الأخير عن استقالته من منصبه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد نحن نقيم دوره كمهني ودبلوماسي في التسوية السورية، وفي العملية التفاوضية".

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، نيته الاستقالة عن منصبه، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.