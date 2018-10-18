شويغو يصل إلى الصين للمشاركة في أعمال لجنة التعاون العسكري المشتركة

وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، إلى الصين في زيارة رسمية حيث سيشارك في الجلسة الـ23 للجنة الحكومية للتعاون العسكري التقني.

بكين- سبوتنيك. وأفادت السكرتيرة الصحفية لوزير الدفاع الروسي، روسيانا ماركوفسكايا، بأن الجلسة ستجري في بكين، وسيشارك فيها نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانغ يوسيا.

© Sputnik . Sergey Guneev شويغو يبحث مع رئيس أركان القوات اليابانية المساعدة الإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين

وقالت ماركوفسكايا للصحفيين: "في نهاية الجلسة من المفترض توقيع بروتوكول. سيتم تحديد فيه التوجهات الواعدة للتفاعل وسيتم تحديد سبل تنفيذ المشاريع المخطط لها".

وكان وزير الدفاع الروسي أكد أن التعاون العسكري بين روسيا والصين يهدف لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأوراسية وخارجها، وغير موجه ضد الدول الأخرى ولا يشكل تهديدا عليها، بل يساهم في تعزيز السلام والاستقرار. ومن جانبه صرح نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، الفريق أول شيوي تشي ليانغ، أن العلاقات الصينية الروسية تمر بأفضل المراحل في تاريخها.