الأمن الفيدرالي الروسي: استخبارات الهند وباكستان تطورت في مكافحة الإرهاب

بشكيك — سبوتنيك. وقال سميرنوف للصحفيين عقب جلسة للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة: "عقدت الجلسة في جو عملي ودود. شعر الأعضاء الجدد- الهند وباكستان- بمزيد من الثقة. بحثنا خلال الجلسة المصغرة تكيُف هذين البلدين في ممارسات عملية محددة في إطار الهيئة الإقليمية لمكافحة الإرهاب بمنظمة شنغهاي للتعاون".
وتشارك وفود من روسيا وقيرغيزستان والهند والصين وكازاخستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان في الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب بمنظمة شنغهاي للتعاون. ويرأس الوفد الروسي النائب الأول لمدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجنرال سيرغي سميرنوف.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وفي 9 حزيران/يونيو 2017 حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة.
وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة "مراقب" بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك". ويقع مقر الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة طشقند بدولة طاجيكستان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)