صاروخ جديد لمنظومة "إس-400" يسجل رقما قياسيا عالميا

وذكر تقرير نُشر في 18 أكتوبر/تشرين الأول أن وزارة الدفاع الروسية بدأت تشتري صواريخ "40إن6".

وصُنع صاروخ "40إن6" لمنظومة "إس-400" للدفاع الجوي.

وستشتري وزارة الدفاع أكثر من ألف صاروخ جديد لتجهيز منظومات "إس-400" التي تستلم القوات الروسية المزيد منها.

وصمم صاروخ "40إن6" لتدمير أهداف على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر.

وشهدت تجربة الصاروخ الجديد في مايو/أيار 2018 تسجيل رقم قياسي عالمي بعد أن نجح صاروخ "40إن6" في إسقاط هدف جوي على مسافة 480 كيلومترا.

ويزن صاروخ "40إن6" 1800 كيلوغرام حين ينطلق نحو هدفه. وتتجاوز سرعته الكيلومتر في الثانية.

© Sputnik . Alexey Malgavko منظومة الدفاع الجوي "إس-400"

ويستطيع صاروخ "40إن6" العمل في ظروف التشويش الإلكتروني المكثف، إذ يقدر على كشف الهدف بنفسه في حال فقدان الاتصال بأجهزة المراقبة الأرضية.

وأجري الاختبار النهائي على صاروخ "40إن6" في يونيو/حزيران 2018.

وستتلخص وظيفته الأساسية في التصدي لطائرات "أواكس" للإنذار المبكر والطائرات الصهريج التي تزود الطائرات المنطلقة من حاملات الطائرات بالوقود كما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".