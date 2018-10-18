بوتين: مأساة كيرتش... نتيجة العولمة والبداية كانت الأحداث المأساوية في المدارس الأمريكية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى فالداي، اليوم الخميس 18 تشرين الأول/أكتوبر، إن مأساة كيرتش ناجمة عن العولمة، بما في ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بدأت جميع الأحداث المأساوية من المدارس الأمريكية.

فقد صرح بوتين: "هذه المأساة نتيجة العولمة. إننا نرى على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت مجموعات كاملة، تم إنشاؤها بعد بدء الأحداث المأساوية في مدارس الولايات المتحدة".

وأشار الرئيس الروسي إلى افتقار الانترنت بالمحتوى الجيد للشباب، قائلا: "الشباب، الذين يعانون من اضطرابات نفسية، يخلقون لأنفسهم أبطال وهميين. وذلك يعني أننا جميهعا، ليس فقط في روسيا، بل وفي العالم أجمع نتفاعل بشكل سيئ مع الظروف المتغيرة في العالم. هذا يعني أننا لا نصنع محتوى شيق ومفيد للشباب".

وكان طالب في المعهد البوليتكنيكي في مدينة كيرتش الروسية قد أطلق النار وفجر عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا، بينهم 16 طالبا و5 موظفين في المعهد، إضافة إلى إصابة أكثر من 50 شخصا.