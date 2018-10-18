بوتين حول من سيستخدم الأسلحة النووية ضد روسيا... نحن سنذهب إلى الجنة وهم سيهلكون قبل أن يتوبوا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أولئك، الذين سيستخدمون الأسلحة النووية ضد روسيا، إنه في حال حدوث مثل هذه الأحداث "سنذهب إلى الجنة كشهداء، وسوف يهلكون ببساطة".

وأشار بوتين إلى أن مفهوم روسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية لا يتضمن ضربة وقائية، ومثل هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم فقط في حال الرد.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر "فالداي" "المعتدي يجب أن يعلم أن القصاص أمر لا مفر منه. ونحن ضحايا العدوان، وسنذهب كالشهداء إلى الجنة، أما هم فسيهلكون لأنهم لن يملكوا الوقت للتوبة".

ويرى بوتين أن استخدام الأسلحة النووية كارثة عالمية، مؤكدا أن روسيا لن تكون البادئ.

وصرح بوتين "بالطبع، هذه كارثة عالمية، لكنني أكرر، نحن لن نكون المبادرين في هذه الكارثة، لأننا لا نملك الضربة الاستباقية. نعم، في هذه الحالة، نحن نتوقع استخدام الأسلحة النووية ضدنا، لكننا لا نفعل شيئا".