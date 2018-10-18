أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تتفوق في المنافسة مع وسائل الإعلام الرائدة في العالم، لأن قناة "أر تي" الروسية الوحيدة بالخارج تتسبب في مثل هذه الحرقة والخوف من التأثير على العقول.

سوتشي — سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال لقاء نادي "فالداي"، ردا على سؤال حول فوز روسيا في مسابقة "عقول الناس وأرواحهم": " أعتقد نعم ويجلس أمامي هنا قادة شركة روسيا اليوم التلفزيونية، ماذا يحدث في بعض البلدان التي يعملون فيها؟ يتم إغلاقهم، ماذا يعني هذا؟ يخافون من المنافسة".

وأضاف بوتين "نحن لا نحجب أي شخص هنا، وهذا يعني أننا نفوز، نحن لسنا محتكرون في مجال المعلومات، ليس لدينا وسائل إعلام عالمية. لدينا وسيلة إعلام واحدة متواضعة إلى حد ما، حتى ولو كانت تسبب الخوف من التأثير على العقول، فإننا نفوز في هذه المسابقة".

ويعد نادي "فالداي" الدولي للحوار اجتماعا دوريا لخبراء مشهورين متخصصين في دراسة السياسة الخارجية والداخلية الروسية. تم إنشاء النادي في أيلول/سبتمبر 2004 بمبادرة من وكالة "ريا نوفوستي" ومجلس السياسة الخارجية والدفاع ، وصحيفة "موسكو تايمز" ، ومجلتي "روسيا في السياسة العالمية" و" روسيا بروفايل". نادي "فالداى" هو واحدة من منصات عالمية رائدة للتفاعل بين النخب الفكرية والسياسية الروسية والعالمية.