بوتين: إقناع إيران بالانسحاب من سوريا ليست قضية روسيا... وعلى دمشق وطهران الاتفاق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مسألة خروج الجيش الإيراني من سوريا ليس مشكلة روسيا، وإنما على دمشق وطهران الحل والاتفاق.

سوتشي — سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال جلسة نقاش منتدى "فالداى": "بخصوص إيران، هذه ليست مشكلتنا إقناع إيران بالانسحاب من الأراضي السورية، سوريا وإيران دولتان مستقلتان، يجب عليهما بناء علاقات مع بعضهما البعض.

وأضاف بوتين، "نعم لدينا علاقة جادة وعميقة مع إيران وسوريا. علاوة على ذلك، خلال المناقشات والحوار مع الشركاء الإيرانيين، حلت بعض القضايا، بما في ذلك سحب أنظمة الأسلحة الهجومية من الحدود الإسرائيلية، من مرتفعات الجولان".

وأشار بوتين: "أما بالنسبة للانسحاب الكامل للقوات، فهذه قضية منفصلة، يجب حلها في الحوار بين إيران وسوريا وإيران والولايات المتحدة. ونحن مستعدون أيضًا للمشاركة في هذه الحوار".