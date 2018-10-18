بوتين: يفرضون العقوبات علينا ولا يفرضون العقوبات ضد الدولة المشتبه بها في قتل خاشقجي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في نادي "فالداي" الدولي للحوار "يتم فرض العقوبات ضد روسيا، بناء على اتهامات لم يتم إثباتها، بينما لا يتم فرضها على الدول التي يشتبه بها بقتل الصحفي، جمال خاشقجي".

وقال بوتين "فيما يتعلق بروسيا، يتم اتخاذ بعض الخطوات من وقت لآخر، وحتى العقوبات، كما سبق أن قلت عدة مرات، لأسباب مفتعلة. وبدون أي دليل، الزعم باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبلنا. على الرغم من أننا دمرنا الأسلحة الكيميائية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تقوم بهذه الخطوة. لا يوجد أي إثباتات ضد روسيا، ولكن هناك خطوات يجري اتخاذها. وهنا يقولون إن الجريمة قد وقعت في اسطنبول، ولم يتم اتخاذ أي خطوات. يجب عدم التعامل بازدواجية مع المشاكل من هذا النوع".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسة الروسية تجاه المملكة العربية السعودية تشكلت منذ زمن بعيد، وأنه "من المحزن اختفاء الصحفي ، ولكن يجب علينا أن نفهم ما حدث هناك".

ويذكر في هذا السياق أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على وكالة عسكرية صينية ومديرها لشراء عتاد عسكري من روسيا، وقيامها "بتحويلات كبيرة" مع "روسوبورون إكسبورت"، وهي الشركة الأساسية لتصدير الأسلحة الروسية، في انتهاك لقانون يفرض عقوبات أمريكية صارمة على موسكو، لتدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 2016.

وكذلك فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية علي روسيا، تحت ذرائع ومبررات مختلفة، بداية من التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، عام 2016، مرورا بالعقوبات بسبب حادثة سالزبوري البريطانية، وغيرها من العقوبات.

وتأتي هذا العقوبات في خضم تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبادل أكبر اقتصاديين في العالم فرض رسوم على الواردات، في حرب تجارية متصاعدة هزت الأسواق العالمية، وأثارت المخاوف من تباطؤ في الاقتصادات العالمية، والطلب على السلع الأولية العام القادم.