بيسكوف: لا أعتقد أن روسيا يجب أن تتدخل في الوضع حول خاشقجي

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس 18 أكتوبر/تشرين الأول، إنه لا يعتقد أن روسيا يجب أن تتدخل في الوضع حول الصحفي السعودي المفقود، جمال خاشقجي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف إنه ينبغي أن ننتظر نتائج التحقيقات.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: اختفاء خاشقجي أمر مؤسف لكننا بحاجة لفهم ما حدث

وأشار بيسكوف، إلى أنه من المرجح أن تتم التضحية بالعلاقات الروسية الأمريكية، خلال الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأعلن بيسكوف، من المرجح أن يتم التضحية بالعلاقات الروسية- الأمريكية خلال الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة ، حيث يتحول هذا في أمريكا إلى متعة وطنية.

وقال بيسكوف على القناة الروسية الأولى: "إن الانتخابات التي ستجري في الولايات المتحدة في غضون أسابيع قليلة هي رادع جدي، إنها متعة أمريكية وطنية للتضحية بروسيا والعلاقات الروسية —الأمريكية على مذبح السياسة الداخلية. من المرجح أن هذا سيحدث الآن. لا شك هنا أبدا".

ووفقا له، بشكل عام، يمكن القول، أن صورة العلاقات الروسية —الأمريكية هي من نواح عديدة منتج ثانوي لمطبخ السياسة الداخلية الأمريكي.

وأضاف بيسكوف:"الآن، على ما يبدو، سيكون هناك تفاقم. من السهل التنبؤ به".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد علق على قضية اختفاء خاشقجي، قائلا إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي في تركيا، قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وجاء تصريح بوتين خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "فالداي"، والتي قال فيها: "لقد عاش في الولايات المتحدة. لم يعش في روسيا، إنما في الولايات المتحدة. وبهذا المعنى، بالطبع، تتحمل الولايات المتحدة بعض المسؤولية عما حدث له".

وأضاف بوتين "لا يمكننا إفساد العلاقة مع السعودية ما لم تكن لدينا حقائق ملموسة"، مشيرا إلى أن "اختفاء خاشقجي أمر مؤسف، قطعا، لكننا بحاجة لفهم ما حدث".

وما يزال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo / Virginia Mayo ترامب: مسؤولون سعوديون رفيعي المستوى متورطين في اغتيال خاشقجي

ومن جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية، رفضها لأي تهديدات أو محاولات للنيل منها عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، بعد واقعة اختفاء خاشقجي.

وقال مصدر من الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد: "تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة".

وبدوره، قال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية، في وقت لاحق من اليوم، ردا على سؤال عما إذا كان خاشقجي قد مات "يبدو هذا من المؤكد بالنسبة لي".

قال ترامب في حوار مقتضب بالمكتب البيضاوي: "أعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد مات، وأثق في أن تقارير استخباراتية من مصادر متعددة تؤكد بقوة أن هناك دورا لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى في اغتياله".