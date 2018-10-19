باستريكين يصل إلى شبه جزيرة القرم على خلفية الحادثة في كيرتش

وصل رئيس لجنة التحقيق في روسيا إلكسندر باستريكين إلى شبه جزيرة القرم على خلفية الحادثة المأساوية في كيرتش، واستمع إلى تقرير حول النتائج الأولية للتحقيق، وقدم عددا من التعليمات، حسبما أفادت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو.

موسكو — سبوتنيك. وقالت بيترينكو: "وصل رئيس لجنة التحقيق في روسيا الكسندر باستريكين في زيارة عمل لجمهورية القرم على خلفية المجزرة، التي وقعت في كلية كيرتش التقنية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر".

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ووفقا لها، عقد رئيس اللجنة اجتماعا مع نائبيه إيغور كراسنوف وبوريس كارناؤخوف، ورؤساء فريق التحقيق، وممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون الأخرى واستمع إلى تقرير حول النتائج الأولية للتحقيق.

كانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية قد أعلنت أن انفجارا وقع أمس الأربعاء، في معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع، تبعه إطلاق نار، أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 50.

وقد صنفت لجنة التحقيقات التفجير الذي وقع كعمل إرهابي. وفتحت قضية جنائية لتحديد ملابسات التفجير بموجب بند (عمل إرهابي) من القانون الجنائي الروسي، مشيرة في وقت لاحق إلى إعادة النظر في القضية وتصنيفها كعمل جنائي.