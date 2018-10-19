اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار بين وروسيا وأوزبكستان في إطار المنتدى الأقاليمي

© Sputnik . bolat shakhenov إنشاء محطة روسية للطاقة النووية في أوزبكستان

طشقند — سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن، اليوم الجمعة: "في ختام لقاءات العمل والندوات التي جرت في إطار المنتدى تم توقيع أكثر من 800 اتفاقية ومذكرة بما قيمته حوالي 27 مليار دولار".

ووفقا للمعلومات الصادرة عن الوزارة فقد تم عقد 609 اتفاقية في المجال التجاري الاقتصادي بما قيمته حوالي 6.2 مليار دولار بالإضافة إلى التوقيع على 202 اتفاقية في المجال الاستثماري بما قيمته 20.8 مليار دولار.

ونتيجة للاتفاقات التي تم التوصل إليها سيتم تشكيل 79 شركة مشتركة وإنشاء 23 مؤسسة تجارية بالإضافة إلى 20 مركزا للتوزيع بالجملة.

وافتتح، يوم أمس الخميس، في مركز "إكسبو" في طشقند المنتدى الأول للتعاون الأقاليمي بين روسيا وأوزبكستان الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الأوزبكستانية وغرفة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

ويجري هذا المنتدى في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جمهورية أوزبكستان خلال يومي 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.حيث من المنتظر أن يشارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأوزبكستاني، شوكت ميرضيايف اليوم الجمعة، في الجلسة العامة للمنتدى.

ويمثل الجانب الروسي في هذا المنتدى رؤساء 17 إقليما روسيا بالإضافة إلى أكثر من ألف شخصية من رجال الأعمال ورؤساء الشركات والمصانع والهيئات الحكومية الروسية.